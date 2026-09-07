UN नक्शे पर भारत के बयान के बाद पाकिस्तान का उकसावा, जम्मू-कश्मीर को लेकर ये कहा

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति के संबंध में भारत के दावे को निराधार बताया और कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तथ्यों के उलट हैं।

मंत्रालय ने कहा, "भारत की एकतरफा कार्रवाइयां और निरंतर अवैध कब्जा जम्मू-कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित स्थिति को नहीं बदल सकते। जम्मू और कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर मौजूद सबसे पुराने अनसुलझे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादों में से एक है।"