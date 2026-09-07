UN नक्शे पर भारत के बयान के बाद पाकिस्तान का उकसावा, जम्मू-कश्मीर को लेकर ये कहा
क्या है खबर?
संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में दुनिया के नए नक्शे के इस्तेमाल से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया था। भारत ने इसका समर्थन किया, लेकिन ये भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों सहित उसके पूरे भूभाग को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के इस बयान पर पाकिस्तान का उकसावे वाला बयान आया है। पाकिस्तान ने भारत के दावे को 'बेबुनियाद' बताया है।
बयान
क्या बोला पाकिस्तान?
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति के संबंध में भारत के दावे को निराधार बताया और कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तथ्यों के उलट हैं।
मंत्रालय ने कहा, "भारत की एकतरफा कार्रवाइयां और निरंतर अवैध कब्जा जम्मू-कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित स्थिति को नहीं बदल सकते। जम्मू और कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर मौजूद सबसे पुराने अनसुलझे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादों में से एक है।"
भारत
भारत ने क्या कहा था?
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "UN का प्रस्ताव न तो किसी विशेष विश्व मानचित्र को अपनाता है और न ही उसे प्रमाणित करता है, और न ही इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नामों सहित राजनीतिक मानचित्रकला पर चर्चा की गई है।"
भारत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों सहित उसके पूरे भूभाग को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए।
विवाद
नक्शे को लेकर क्या है विवाद?
दरअसल, UNGA ने दुनिया के नक्शे को बदलने वाला प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पुराने मर्केटर वर्ल्ड मैप की जगह ऐसे नक्शे के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें देशों और महाद्वीपों का आकार उनके असली क्षेत्रफल के लगभग समान दिखाई देता है।
नए नक्शे में अफ्रीका बड़ा दिखाई देगा, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका छोटे दिखाई देंगे। हालांकि, इससे देशों और महाद्वीपों के वास्तविक क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।