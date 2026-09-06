UPI लाइट को UPI के सपोर्ट के लिए ही लाया गया था

UPI या UPI लाइट में किसका करें इस्तेमाल? जानिए कौनसी ऐप ज्यादा उपयोगी

क्या है खबर?

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आने के बाद से भुगतान करना काफी आसान हो गया है। QR कोड स्कैन करें, पिन डालें और कुछ ही सेकेंड में भुगतान हो जाता है। पिछले कुछ सालों में कई पेमेंट ऐप्स ने UPI लाइट की सुविधा भी देनी शुरू कर दी है, जिससे यूजर्स सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें इसे अपनाना चाहिए या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। आइए जानते हैं UPI और UPI लाइट में क्या अंतर है।