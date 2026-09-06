दिल्ली के मयूर विहार में युवक की पीट-पीटकर हत्या, बचाने आए गार्ड को भी धमकाया

जहां घटना हुई वो इलाका न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है।

घटना के चश्मदीद गवाह सुरक्षा गार्ड नंदलाल यादव ने कहा, "मैंने सुबह 4 बजे कुछ लोगों को देखा था। वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। वे 2 लोग थे।"

मृतक युवक की उम्र 40 साल के आसपास बताई जा रही है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल जुटाए हैं।