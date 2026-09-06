दिल्ली के मयूर विहार में युवक की पीट-पीटकर हत्या, बचाने आए गार्ड को भी धमकाया
क्या है खबर?
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के फेस-3 इलाके से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां आज तड़के बेखौफ बदमाशों ने लाठी और डंडों से पीट-पीटकर एक युवक की जान ले ली। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोंडली से AAP विधायक कुलदीप कुमार के कार्यालय के सामने ही आरोपियों ने युवक पर ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें उसकी जान चली गई।
घटना
बचाने आए गार्ड को भी मिली धमकी
जहां घटना हुई वो इलाका न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है।
घटना के चश्मदीद गवाह सुरक्षा गार्ड नंदलाल यादव ने कहा, "मैंने सुबह 4 बजे कुछ लोगों को देखा था। वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। वे 2 लोग थे।"
मृतक युवक की उम्र 40 साल के आसपास बताई जा रही है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल जुटाए हैं।
बयान
AAP विधायक बोले- दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई
AAP के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, "आखिर ये दिल्ली में क्या हो रहा है। पुलिस का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं रहा।भाजपा की 4 इंजन की सरकार में दिल्ली अपराध की राजधानी बनती जा रही है। मयूर विहार फेज 3 विधायक कार्यालय के सामने 40 वर्षीय व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है। लोग में डर का माहौल है।'