OpenAI-माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ समाचार पत्राें की ओर से मुकदमा किया गया है

सिएटल टाइम्स और न्यूजडे ने OpenAI-माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ किया मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला

क्या है खबर?

सिएटल टाइम्स और न्यूजडे ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया है कि कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी पत्रकारिता का इस्तेमाल कर रही हैं और इससे पत्रकारिता ऐसे हालत में पहुंच सकती है, जिसे ठीक करना नामुमकिन होगा। उन्होंने जेनरेटिव AI को 'अपनी ही पूंछ खाने वाले सांप' जैसा बताया है, जो उन संस्थाओं को ही खत्म कर सकता है, जिनके कंटेंट पर उसे ट्रेन किया जाता है।