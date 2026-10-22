यूक्रेन का दावा: स्पेस-X के स्टारशील्ड की वजह से करोड़ों के ड्रोन तबाह

यूक्रेन का दावा: स्पेस-X के स्टारशील्ड की वजह से करोड़ों के ड्रोन तबाह
यूक्रेनी सेना का कहना है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X द्वारा बनाए गए स्टारशील्ड सैटेलाइट सिस्टम में अचानक आई खराबी की वजह से उन्हें 10 लाख डॉलर (करीब 9.5 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा के ड्रोन गंवाने पड़े हैं।
3 दिनों तक ड्रोन के वीडियो फीड मिशन के बीच में ही बंद हो गए, जिससे ड्रोन क्रैश होने लगे। इसकी वजह से कमांडर ओलेह की यूनिट्स को रूसी सेना के खिलाफ अपने ऑपरेशन रोकने पड़े।
कमांडर ओलेह ने उन दिनों को रूसी सेना की बढ़त को रोकने में एक बड़ा झटका बताया।
यूक्रेनी ड्रोनों की गति 161 किमी/घंटा तक सीमित
कनेक्टिविटी की दिक्कतों के कारण, जो ड्रोन पहले 402 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते थे, अब उनकी गति 161 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है।
ब्रिगेडियर जनरल एंड्री बाइलेत्स्की ने बताया कि इससे तेज रफ्तार वाले खतरों को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तक कोई तुरंत समाधान नहीं मिल पाया है।
यूक्रेन अपने ड्रोनों को कंट्रोल करने के लिए नए तरीके ढूंढने में लगा है, लेकिन इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान से कर्मचारियों को हटाना पड़ रहा है। इसके साथ ही, इस ब्लैकआउट की असली वजह को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है।