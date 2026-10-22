यूक्रेन का दावा: स्पेस-X के स्टारशील्ड की वजह से करोड़ों के ड्रोन तबाह

कनेक्टिविटी की दिक्कतों के कारण, जो ड्रोन पहले 402 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते थे, अब उनकी गति 161 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है।

ब्रिगेडियर जनरल एंड्री बाइलेत्स्की ने बताया कि इससे तेज रफ्तार वाले खतरों को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तक कोई तुरंत समाधान नहीं मिल पाया है।

यूक्रेन अपने ड्रोनों को कंट्रोल करने के लिए नए तरीके ढूंढने में लगा है, लेकिन इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान से कर्मचारियों को हटाना पड़ रहा है। इसके साथ ही, इस ब्लैकआउट की असली वजह को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है।