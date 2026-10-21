ऐपल ने भारत में आईफोन खरीद पर लगाई सीमा, एक ग्राहक खरीद सकेगा सिर्फ 2 फोन

ऐपल ने फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि उसने खरीदारी पर यह सीमा क्यों लगाई है।

हालांकि, माना जा रहा है कि इससे फोन की थोक खरीदारी और दोबारा बेचने के लिए होने वाली खरीद पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।

नए मॉडल की मांग बढ़ने पर कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को फोन खरीदने का मौका मिले। इससे लॉन्च के समय कुछ लोगों द्वारा फोन जमा करने की संभावना कम हो सकती है।