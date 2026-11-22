यूक्रेन ने केर्च पुल पर किया विध्वंसक हमला: रूस का क्रीमिया कनेक्शन टूटा, पुतिन ने ठुकराया युद्धविराम
नवंबर के बीच में यूक्रेन ने केर्च स्ट्रेट पुल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यह पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सों को साफ करने और हटाने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। पुल का सड़क वाला हिस्सा टूट गया है, लेकिन रेलवे वाला हिस्सा अभी भी सही सलामत खड़ा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के अनुसार, रूस अभी भी यह ठीक से पता नहीं लगा पाया है कि पुल को कितना नुकसान हुआ है।
जेलेंस्की ने हमले का किया समर्थन
यह पुल रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसे बनाया था, और इसे अपने नियंत्रण के प्रतीक के तौर पर देखता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को यूक्रेन में पुलों पर रूस के लगातार हमलों का सही जवाब बताया है। इस बीच, राष्ट्रपति पुतिन ने पुल को फिर से बनाने का वादा किया है। उन्होंने यूक्रेन के साथ आंशिक युद्धविराम के सुझावों को ठुकरा दिया, भले ही वह उस समय चीन में वैश्विक नेताओं से मिल रहे थे।