यह पुल रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसे बनाया था, और इसे अपने नियंत्रण के प्रतीक के तौर पर देखता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को यूक्रेन में पुलों पर रूस के लगातार हमलों का सही जवाब बताया है। इस बीच, राष्ट्रपति पुतिन ने पुल को फिर से बनाने का वादा किया है। उन्होंने यूक्रेन के साथ आंशिक युद्धविराम के सुझावों को ठुकरा दिया, भले ही वह उस समय चीन में वैश्विक नेताओं से मिल रहे थे।