रूस के लगातार बढ़ते तेज-रफ्तार ड्रोन हमलों के बीच, यूक्रेन अपने शहरों और ऊर्जा स्थलों की सुरक्षा के लिए ब्लिस्क सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है।

हालांकि, इस टेक्नोलॉजी को अभी और ज्यादा परीक्षण की जरूरत है, लेकिन आधुनिक युद्ध में यह एक बड़ा कदम है। यूक्रेन की कंपनियां सरकारी सहयोग से इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं।

रूस लगातार नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है, खासकर सर्दियों से पहले। ऐसे में, ये प्रगति जमीन पर आम लोगों के जीवन में सचमुच बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं।