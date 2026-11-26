सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: दूसरे टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े, जानिए कैसी होगी पिच

लेखन आदर्श कुमार 11:05 am Nov 26, 202611:05 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 नवंबर (शुक्रवार) से खेला जाएगा। क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान पर होने वाले इस मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम की नजरें इतिहास बदलने पर होंगी। भारत ने 2009 के बाद से न्यूजीलैंड की धरती पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था। आइए, मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं।