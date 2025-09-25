मोहम्मद यूनुस बोले- भारत फर्जी खबरें चलाकर मुझे तालिबान की तरह दिखाता है

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका में भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर बात करते हुए भारत को कई समस्याओं का कारण बताया। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) पर बात करने के बहाने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह फर्जी खबरें चलाकर उन्हें तालिबान जैसा दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मेजबानी कर रहा है, जो बांग्लादेश में कई समस्याओं का कारण है।

बयान क्या बोले यूनुस? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में शामिल होने पहुंचे यूनुस ने कार्यक्रम से इतर एक बातचीत में भारत-बांग्लादेश संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमारी भारत के साथ समस्याएं हैं क्योंकि उन्हें वो नहीं पसंद जो हमारे छात्रों ने किया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की मेजबानी कर रहे हैं, जिन्होंने ये सभी समस्याएं पैदा की हैं और युवाओं की हत्या की, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच काफी तनाव पैदा हुआ है।"

आरोप भारत फर्जी खबरें चलाकर मुझे तालिबानी कहता है- यूनुस यूनुस ने आगे कहा, "भारत की तरफ से काफी फर्जी खबरें भी आती हैं। वे बहुत ही खराब प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ये इस्लामिक मूवमेंट है, यहां तालिबानी आ गए हैं। यहां तक कि उन्होंने मुझे भी तालिबानी बता दिया, जबकि मेरी तो दाढ़ी भी नहीं है, जिसे मैं अभी घर छोड़कर आया हूं (हंसते हुए)। यही प्रोपेगेंडा हमेशा चलता रहता है। मैं अपना चेहरा दिखाता हूं कि यही है वो आदमी, जिस वे तालिबानी प्रमुख कहते हैं।"

संबंध SAARC को लेकर क्या बोले यूनुस? यूनुस ने SAARC को लेकर कहा, "आप बांग्लादेश में निवेश करें और हम आपकी सीमा में निवेश करेंगे। यही SAARC का मूल विचार है और ऐसे ही काम करता है। हम लोग बिजनेस के तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हैं। नेपाल को भी सामान आयात-निर्यात करने के लिए समुद्री एक्सेस मिलना चाहिए, जिसका सभी को फायदा होगा। उन्होंने SAARC को परिवार बताते हुए कहा, "इसका मूलविचार बांग्लादेश में पैदा हुआ, फिर इसे आगे बढ़ाया, आज हमें इसका दुश्मन मान रहे।"