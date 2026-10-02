यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल की अपनी FP-7 मिसाइल, क्या है खासियत

यूक्रेन द्वारा बनाई गई FP-7 करीब 200 किलोमीटर तक मार करने वाली एक छोटी दूरी की मिसाइल है। इसे फायर पॉइंट कंपनी ने यूरोप के फ्रेया डिफेंस प्रोग्राम के तहत बनाया है।

यह अमेरिकी मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ती है, जिससे यूक्रेन को कम बजट में एक अच्छा विकल्प मिल गया है। फायर पॉइंट इस साल के आखिर तक एक लंबी दूरी वाली FP-9 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 850 किलोमीटर तक होगी।

इससे पता चलता है कि यूक्रेन अपनी खुद की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अभी बस शुरुआत ही कर रहा है।