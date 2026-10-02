यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल की अपनी FP-7 मिसाइल, क्या है खासियत
यूक्रेन ने रूस के साथ चल रहे संघर्ष में पहली बार अपनी खुद की FP-7 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। गुरुवार को राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इस बात की जानकारी दी।
जेलेंस्की ने इस बारे में बहुत ज्यादा ब्योरा नहीं दिया, लेकिन इस कदम से साफ है कि यूक्रेन न सिर्फ रूस के मिसाइल हमलों से खुद को बचाना चाहता है, बल्कि अपनी सैन्य तकनीक को भी बेहतर बना रहा है।
रूसी हमलों के खिलाफ अपनी मौजूदा रक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यूक्रेनी सेना लगातार काम कर रही है।
फायर पॉइंट द्वारा FP-7 छोटी दूरी की मिसाइल
यूक्रेन द्वारा बनाई गई FP-7 करीब 200 किलोमीटर तक मार करने वाली एक छोटी दूरी की मिसाइल है। इसे फायर पॉइंट कंपनी ने यूरोप के फ्रेया डिफेंस प्रोग्राम के तहत बनाया है।
यह अमेरिकी मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ती है, जिससे यूक्रेन को कम बजट में एक अच्छा विकल्प मिल गया है। फायर पॉइंट इस साल के आखिर तक एक लंबी दूरी वाली FP-9 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 850 किलोमीटर तक होगी।
इससे पता चलता है कि यूक्रेन अपनी खुद की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अभी बस शुरुआत ही कर रहा है।