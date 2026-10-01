नुसरत भरूचा को शूटिंग करते वक्त लगी चोट

नुसरत भरूचा को शूटिंग के दौरान लगी चोट, बाली के अस्पताल में भर्ती हुईं अभिनेत्री

लेखन ज्योति सिंह 04:16 pm Oct 01, 202604:16 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा बाली में एक परियोजना की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गईं। बताया जा रहा है कि वह काम के सिलसिले में इंडोनेशिया के इस द्वीप पर गई थीं। चोट लगने के बाद वहीं के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन इलाज के लिए उन्होंने बाली में अपने प्रवास को बढ़ा दिया है। उधर, फैंस भी नुसरत के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गए हैं।