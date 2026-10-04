यूक्रेन का अपना मिसाइल गेमचेंजर: पहली बार FP-7 का इस्तेमाल, रूस के लिए बढ़ा सिरदर्द

FP-7 मिसाइल 249 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यह अपने साथ 440 पाउंड तक का पेलोड ले जा सकती है, जिसका मुख्य मकसद यूक्रेन के करीब मौजूद रूसी ठिकानों को निशाना बनाना है। इस मिसाइल का उपयोग रूसी मिसाइल लॉन्चरों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे महंगे इंटरसेप्टर पर होने वाले खर्च में बचत होगी। भविष्य की बात करें तो फायर पॉइंट कंपनी लंबी दूरी की FP-9 मिसाइल पर काम कर रही है। इस मिसाइल को मॉस्को तक मार करने के लिए बनाया जा रहा है और 2026 के आखिर तक इसके तैयार होने की उम्मीद है।