यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आर्थिक सम्मेलन के शुरू होने से पहले तेल टर्मिनल पर ड्रोन दागे

यूक्रेन ने 'रूसी दावोस' शुरू होने से पहले सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल पर ड्रोन दागे

लेखन गजेंद्र 03:26 pm Jun 03, 202603:26 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग (पूर्व में लेनिनग्राद) में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच के शुरू होने से पहले बड़ा हमला किया है। कीव सेना ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल और नौसैनिक अड्डों पर ड्रोन की बौछार की है। हालांकि, इससे पहले रूस ने क्षेत्र में 60 से अधिक ड्रोन को मार चुका है। यूक्रेन ने यह हमला ऐसे समय पर किया है, जब अंतरराष्ट्रीय नेता 'रूसी दावोस' सम्मेलन के लिए रूस में हैं।