यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले फिर शुरू

यूक्रेन ने ट्रंप की बात को अनसुना किया, रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले फिर शुरू

लेखन गजेंद्र 05:31 pm Nov 02, 202605:31 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन ने अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को अनसुना करते हुए रूसी तेल रिफाइनरियों पर अपने हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। रूस की सरकारी मीडिया ने कहा कि यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने निजनी नोवगोरोड ओब्लास्ट में कस्तोवो रिफाइनरी में हमले किए और आग लगा दी। इससे ठीक पहले समारा ओब्लास्ट में रूस की सरकारी एनर्जी कंपनी रोसनेफ्ट की एक और बड़ी रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ था।