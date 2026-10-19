यूक्रेन में अनाज निर्यात का संकट, काला सागर से निर्बाध आवाजाही के लिए भारत-तुर्की और मिस्र से गुहार

यूक्रेन के खाद्य निर्यात के लिए देश के काला सागर बंदरगाह मुख्य मार्ग हैं, जहां से हर साल 4 करोड़ टन तक अनाज भेजने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल निर्यात सामान्य स्तर का सिर्फ 38 प्रतिशत ही हो रहा है।

खाद्य आपूर्ति जारी रखने और अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए यूक्रेन यूरोपीय संघ से 'सॉलिडेरिटी लेन' को फिर से शुरू करने का भी आग्रह कर रहा है।

इन लेन से यूरोप के रास्ते जमीन के जरिए निर्यात हो पाएगा। इस बारे में बातचीत जारी है, लेकिन रूस अभी तक इस नए कॉरिडोर के विचार पर सहमत नहीं हुआ है।

बता दें कि अगस्त से, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और जहाजों पर रूसी हवाई हमलों के कारण ऐसे शिपमेंट रोक दिए गए थे।

