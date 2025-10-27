LOADING...
ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला के साथ बलात्कार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ब्रिटेन में नस्लीय हमला, भारतीय मूल की 20 वर्षीय महिला के साथ रेप

लेखन गजेंद्र
Oct 27, 2025
09:19 am
क्या है खबर?

ब्रिटेन में नस्लीय हमले का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां वेस्ट मिडलैंड्स के वाल्सॉल में 20 वर्षीय भारतीय मूल की एक सिख महिला के साथ रेप किया गया है। पुलिस का कहना है कि महिला पर उसकी नस्लीय पहचान के कारण हमला किया गया है। आरोपी एक 30 वर्षीय श्वेत पुरुष है, जिसकी तलाश शुरू हो गई है। पुलिस ने आरोपी का एक CCTV फुटेज भी जारी किया है।

घटना

सड़क पर पड़ी मिली थी महिला

पुलिस ने बताया कि महिला शनिवार को शाम के समय पार्क हॉल इलाके में सड़क पर पड़ी मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि एक जगह पर अनजान आदमी ने महिला के साथ मारपीट और बलात्कार किया था। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रोनन टायरर ने कहा कि यह बहुत भयावह हमला था और पुलिस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

आरोपी की CCTV फुटेज आई सामने

जांच

सितंबर में ओल्डबरी में एक अन्य महिला को बनाया गया था निशाना

ब्रिटेन के ओल्डबरी में पिछले महीने सितंबर में भी ऐसा मामला सामने आया था। यह इलाका भी वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। 9 सितंबर को सुबह 8:30 बजे बर्मिंघम के पास ओल्डबरी में टेम रोड पर एक ब्रिटिश सिख महिला को नस्लीय हमले का शिकार बनाया गया था। मामले में पुलिस ने एक 30 वर्षीय आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनको बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।