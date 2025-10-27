ब्रिटेन में नस्लीय हमला, भारतीय मूल की 20 वर्षीय महिला के साथ रेप

घटना

सड़क पर पड़ी मिली थी महिला

पुलिस ने बताया कि महिला शनिवार को शाम के समय पार्क हॉल इलाके में सड़क पर पड़ी मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि एक जगह पर अनजान आदमी ने महिला के साथ मारपीट और बलात्कार किया था। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रोनन टायरर ने कहा कि यह बहुत भयावह हमला था और पुलिस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।