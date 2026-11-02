ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने लोगों को आपातकालीन परिस्थियों के लिए तैयार रहने को कहा

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने लोगों को आपातकालीन परिस्थियों के लिए तैयार रहने को कहा है।

उन्होंने कहा कि वह खुद भी किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अपने घर पर खाने-पीने का सामान, पानी, फर्स्ट एड किट और बैटरी वाली टॉर्च जैसी जरूरी चीजें जमा करनी शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों के बढ़ने को देखते हुए, वे हर किसी से तैयारी करने और अपने घरों को मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार रखने की सलाह दे रहे हैं।