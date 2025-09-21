ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दी

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी है

लेखन आबिद खान 07:25 pm Sep 21, 202507:25 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने कहा, "आज फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की आशा को पुनर्जीवित करने और 2 राज्य समाधान के लिए यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है।" वहीं, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी एक संयुक्त बयान में इसकी औपचारिक घोषणा की है।