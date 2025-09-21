ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दी
क्या है खबर?
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने कहा, "आज फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की आशा को पुनर्जीवित करने और 2 राज्य समाधान के लिए यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है।" वहीं, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी एक संयुक्त बयान में इसकी औपचारिक घोषणा की है।
बयान
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा- द्वि-राज्य ही समाधान का मार्ग
ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन के लोगों की अपनी एक अलग राज्य की वैध और दीर्घकालिक आकांक्षाओं को मान्यता देता है। आज की मान्यता का यह कदम द्वि-राज्य समाधान के प्रति ऑस्ट्रेलिया की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हमेशा से इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के लिए स्थायी शांति और सुरक्षा का एकमात्र मार्ग रहा है।" कनाडा ने एक बयान में कहा कि वो मध्य-पूर्व में स्थायी शांति के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है।
भारत
भारत ने भी दी है फिलिस्तीन को मान्यता
जुलाई में ही फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दी थी। इसी के साथ वो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला यूरोप में सबसे बड़े यहूदी और मुस्लिम समुदायों वाला पहला प्रमुख पश्चिमी देश बन गया था। बता दें कि फिलिस्तीन को भारत और चीन समेत करीब 150 देशों ने मान्यता दे रखी है। अमेरिका इस सूची में शामिल नहीं है। इजरायल हमेशा से ऐसी घोषणाओं का विरोध करता रहा है।