अमेरिका में भारतीय दूतावास ने H-1B संबंधी चिंताओं के लिए जारी किया आपातकालीन नंबर

प्रभाव

भारतीय तकनीकी पेशेवरों पर शुल्क का प्रभाव

नए शुल्क ढांचे ने भारतीय तकनीकी पेशेवरों और धन प्रेषण पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। गौरतलब है कि जारी किए गए सभी H-1B वीजा में से 71-72 प्रतिशत भारतीयों को प्राप्त हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा। मौजूदा धारकों या नवीनीकरण पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। यह इससे भारतीयों को राहत मिली है।