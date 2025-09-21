अमेरिका में भारतीय दूतावास ने H-1B संबंधी चिंताओं के लिए जारी किया आपातकालीन नंबर
क्या है खबर?
अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन सहायता नंबर जारी किया है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा आवेदनों पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) का शुल्क लगाने संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद आया है । दूतावास ने एक्स पर लिखा है, 'H-1B वीजा के संबंध में किसी भी आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर +1-202-550-9931 (और व्हाट्सऐप) पर कॉल कर सकते हैं।'
प्रभाव
भारतीय तकनीकी पेशेवरों पर शुल्क का प्रभाव
नए शुल्क ढांचे ने भारतीय तकनीकी पेशेवरों और धन प्रेषण पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। गौरतलब है कि जारी किए गए सभी H-1B वीजा में से 71-72 प्रतिशत भारतीयों को प्राप्त हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा। मौजूदा धारकों या नवीनीकरण पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। यह इससे भारतीयों को राहत मिली है।
कदम
भारत सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए उठाए कदम
भारत सरकार ने अपने सभी दूतावासों/केंद्रों से अगले 24 घंटों में अमेरिका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को अधिकतम सहायता प्रदान करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वह परिवारों और व्यक्तियों पर इन बदलावों के प्रभावों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। भारतीय और अमेरिकी दोनों उद्योगों की नवाचार और रचनात्मकता में रुचि है। उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की अपेक्षा की जा सकती है।