हर तरफ दीवाली का जश्न, दुनियाभर के नेताओं ने दी दिवाली की शुभकामनाएं

भारतीय दूतावासों ने विदेशों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में शंघाई में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर दीवाली का जश्न मनाया गया।

अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भारतीय मूल के समुदायों को विशेष महत्व दिया गया। यह दर्शाता है कि दीवाली कैसे अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाती है और विदेशों में रहने वालों को भी अपने घर की याद दिलाकर अपनापन महसूस कराती है।