रजत पाटीदार राइजिंग स्टार्स एशिया कप से हुए बाहर, रिंकू सिंह होंगे उपकप्तान

अक्टूबर 2025 में बाएं घुटने की समस्या के कारण पाटीदार का घरेलू सीजन प्रभावित हुआ था।

इससे पहले IPL 2025 के दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई थी।

BCCI ने यह नहीं बताया है कि उन्हें अभी किस तरह की चोटें हैं, और न ही उनके ठीक होने के समय के बारे में कोई जानकारी दी है।

वह हाल ही में रणजी ट्रॉफी मैच में खेलते हुए नजर आए थे।