नासा 2 साल बाद अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती कर रही है

नासा कर रही नए अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

क्या है खबर?

नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए नए अंतरिक्ष यात्रियों की तलाश कर रही है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी बेस स्थापित करना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर में एक एयर शो के दौरान इसकी घोषणा की। यह 2 सालों में ऐजेंसी का पहला भर्ती अभियान है। इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवेदन 2024 में मांगे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर, 2025 में 8,000 से अधिक आवेदकों में से 10 काे चुना गया।