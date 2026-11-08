दिपावली मुहूर्त ट्रेडिंग: NSE और BSE एक विशेष सत्र के लिए खुलेंगे, जानिए क्या है समय

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) और रीलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए दोपहर 2:05 बजे से 2:50 बजे तक एक विशेष 'प्री-ओपन' सेशन होगा, जिसके बाद दोपहर 3:05 बजे से 3:30 बजे तक इनकी सामान्य निरंतर ट्रेडिंग होगी।

इसी बीच, कम लिक्विडिटी वाली सिक्योरिटीज के लिए 'कॉल ऑक्शन' विंडो दोपहर 2:25 बजे से 3:10 बजे तक खुली रहेगी।

शेयर बाजार में पोस्ट-क्लोज सेशन 3:50 से 4 बजे तक चलेगा, जबकि ट्रेड में बदलाव करने का आखिरी समय 4:15 बजे तय किया गया है।