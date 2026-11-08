गुरनूर बराड़ शानदार फॉर्म में हैं (फाइल तस्वीर)

गौतम गंभीर को क्यों पसंद हैं गुरनूर बराड़? पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने बताई बड़ी वजह

लेखन आदर्श कुमार 12:40 pm Nov 08, 202612:40 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके थे। उनके इस धारदार प्रदर्शन को देखकर पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज मुरली कार्तिक ने उनकी जमकर तारीफ की है। कार्तिक ने यह भी बताया कि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को गुरनूर क्यों पसंद आते हैं। उन्होंने इस युवा तेज गेंदबाज की गेंदबाजी के खास पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया।