केएल राहुल अच्छे फॉर्म में भी हैं (फाइल तस्वीर)

केएल राहुल की दरियादिली ने जीता दिल, महिला कर्मचारी को गिफ्ट किया अपना स्मार्टफोन

लेखन आदर्श कुमार 01:15 pm Nov 08, 202601:15 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 7 नवंबर को वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले के बाद केएल राहुल ने दिल जीतने वाला काम किया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपना स्मार्टफोन पुरस्कार स्टेडियम की एक महिला कर्मचारी को उपहार में दे दिया। राहुल को यह फोन 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' पुरस्कार के रूप में मिला था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत पुरस्कार को मैदान के पीछे रहकर काम करने वाली कर्मचारी के लिए एक खास तोहफे में बदल दिया।