ईरान के हमलों के बीच UAE के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस दुबई मॉल पहुंचे

ईरान के हमलों के बीच UAE के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस दुबई मॉल पहुंचे, देखें वीडियो

लेखन भारत शर्मा 12:20 pm Mar 03, 202612:20 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम सोमवार को दुबई मॉल में खरीदारी करने वालों पयर्टकों के बीच घूमते नजर आए। यह घटना ईरान की ओर से दर्जनों मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन हमलों को नाकाम करने की पुष्टि के बाद घटी है। इस दौरान राष्ट्रपति नाहयान और क्राउन प्रिंस मकतूम ने मॉल में मौजूद पर्यटकों से बातचीत भी की।