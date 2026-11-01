फ्लाईदुबई विमान को सुरक्षित उतारने वाले जाबांज पायलटों को UAE सरकार ने किया सम्मानित

फ्लाईदुबई विमान को सुरक्षित उतारने वाले जाबांज पायलटों को UAE सरकार ने किया सम्मानित

लेखन भारत शर्मा 06:12 pm Nov 01, 202606:12 pm

क्या है खबर?

फ्लाईदुबई विमान के कॉकपिट में सह-पायलट द्वारा मुख्य भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर कुल्हाड़ी से किए गए जानलेवा हमले के सनसनीखेज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस भयानक हादसे के बाद विमान को सुरक्षित उतारने वाले अतिरिक्त चालक दल के 2 पायलटों के नामों का खुलासा करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने उन्हें शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। इनमें एक पायलट दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत क्रिकेटर बैरी टूथ के बेटे रोवन टूथ हैं।