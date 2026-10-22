चक्रवात चैम्पी का असर: ताइवान-जापान में उड़ानें रद्द, हजारों की यात्रा पर लगा ब्रेक

चक्रवात चैम्पी इस वक्त ताइवान और जापान दोनों जगह हवाई यात्रा की योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस तूफान के कारण ताइवान ने 125 उड़ानें रद्द कर दी हैं। हालांकि, अब यह सुपर चक्रवात नहीं रहा, फिर भी इसकी वजह से 227 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं।

इसे देखते हुए जमीन के लिए चेतावनी (लैंड वार्निंग) भी जारी की गई है। यह तूफान अभी ताइवान के दक्षिण-पूर्व में लगभग 520 किलोमीटर दूर मंडरा रहा है। अनुमान है कि शुक्रवार देर रात तक यह ताइवान के उत्तर-पूर्वी तट से होकर गुजरेगा। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है।