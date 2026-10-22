चक्रवात चैम्पी का असर: ताइवान-जापान में उड़ानें रद्द, हजारों की यात्रा पर लगा ब्रेक
चक्रवात चैम्पी इस वक्त ताइवान और जापान दोनों जगह हवाई यात्रा की योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस तूफान के कारण ताइवान ने 125 उड़ानें रद्द कर दी हैं। हालांकि, अब यह सुपर चक्रवात नहीं रहा, फिर भी इसकी वजह से 227 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं।
इसे देखते हुए जमीन के लिए चेतावनी (लैंड वार्निंग) भी जारी की गई है। यह तूफान अभी ताइवान के दक्षिण-पूर्व में लगभग 520 किलोमीटर दूर मंडरा रहा है। अनुमान है कि शुक्रवार देर रात तक यह ताइवान के उत्तर-पूर्वी तट से होकर गुजरेगा। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है।
राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने सावधानी बरतने को कहा, अभी निकासी नहीं
ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने लोगों से कहा है कि वे जोखिम भरे इलाकों से दूर रहें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। हालांकि, अभी तक किसी भी जगह से लोगों को बाहर नहीं निकाला गया है।
एक तरफ जहां ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं, वहीं दोनों देशों की एयरलाइंस ने मिलकर 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे 11,000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर जापान के ओकिनावा क्षेत्र में पड़ा है। स्थानीय प्रशासन तटीय इलाकों के शहरों में मोबाइल पर अलर्ट भेज रहा है। क्योंकि ताइपे के आस-पास भारी बारिश होने का अनुमान है।