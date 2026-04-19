इटली में गुरुद्वारे के बाहर 2 भारतीयों की हत्या, हमलावर कार से फरार

रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार की रात को दोनों शख्स वैशाखी पर्व के दौरान सिखों के पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल होने वाले एक गोदाम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान कार सवार हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने राजिंद्र और गुरमीत को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हमलावर भाग निकले। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 10 राउंड गोलीबारी की।

पुलिस

पुलिस ने घटना में आपसी रंजिश के संकेत दिए

घटना के बाद कोवो में होने वाले नगर कीर्तन रद्द कर दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मामला आपसी रंजिश से जुड़ा है। जांच एजेंसियां इसे सोची-समझी हत्या के रूप में देख रही हैं। दूसरी ओर, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमलावर भी भारतीय मूल का ही बताया जा रहा है और वह भी गुरुद्वारे में आता-जाता था। स्थानीय पुलिस ने कहा कि वो 'सुनियोजित हत्या' की संभावना की जांच कर रही है।