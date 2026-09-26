कुत्तों की जान बचाते-बचाते, खुद गंवाई जान: रोमानिया में 2 ब्रिटिश स्वयंसेवकों की दर्दनाक मौत
रोमानिया में सर्बियाई सीमा के पास एक कार हादसे में 2 ब्रिटिश महिलाओं की जान चली गई। इनमें एसेक्स की रचेल हार्वे-पर्किंस और नॉर्थम्पटनशायर की एक और स्वयंसेवक शामिल थीं। वे 'होमवर्ड बाउंड' नाम के चैरिटी के साथ आवारा कुत्तों को बचाने के काम में जुटी हुई थीं। इस दुर्घटना में वे जिन कई कुत्तों को लेकर जा रही थीं, उनकी भी मौत हो गई। उनके इस बचाव अभियान का यह एक बहुत ही दुखद अंत था।
'होमवर्ड बाउंड' ने भावुक श्रद्धांजलि दी
'होमवर्ड बाउंड' संस्था ने इन दोनों ब्रिटिश महिलाओं को 2 खूबसूरत दुर्लभ हीरे बताया और कहा कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस खबर से 'होमवर्ड बाउंड' को गहरा सदमा लगा है। यह घटना सभी को ऐसे मिशनों में शामिल जोखिमों और स्वयंसेवकों के समर्पण की याद दिलाती है। ब्रिटेन का विदेश कार्यालय जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद देने को तैयार है, लेकिन फिलहाल 'होमवर्ड बाउंड' इस बड़े नुकसान से निपटने की कोशिश में लगा है।