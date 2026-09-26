कुत्तों की जान बचाते-बचाते, खुद गंवाई जान: रोमानिया में 2 ब्रिटिश स्वयंसेवकों की दर्दनाक मौत

रोमानिया में सर्बियाई सीमा के पास एक कार हादसे में 2 ब्रिटिश महिलाओं की जान चली गई। इनमें एसेक्स की रचेल हार्वे-पर्किंस और नॉर्थम्पटनशायर की एक और स्वयंसेवक शामिल थीं। वे 'होमवर्ड बाउंड' नाम के चैरिटी के साथ आवारा कुत्तों को बचाने के काम में जुटी हुई थीं। इस दुर्घटना में वे जिन कई कुत्तों को लेकर जा रही थीं, उनकी भी मौत हो गई। उनके इस बचाव अभियान का यह एक बहुत ही दुखद अंत था।