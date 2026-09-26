अब तक वनडे विश्व कप नहीं जीत सके हैं रोहित (तस्वीर: एक्स/@ICC)

विश्व कप 2027 को लेकर रोहित शर्मा का बयान, कहा- मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ

लेखन अंकित पसबोला 02:33 pm Sep 26, 202602:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप 2027 को लेकर दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह अगले साल होने वाले विश्व कप को लेकर के उत्साहित हैं और आगे की चुनौतियों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि रोहित अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर में कभी वनडे प्रारूप का विश्व कप नहीं जीत पाए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।