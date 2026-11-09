पाकिस्तान में महिला TV एंकर की हत्या, पति ने कहा- गलती से चली गोली

खान ने पुलिस को बताया कि गोली गलती से चल गई थी। उनके मुताबिक, वह बंदूक चला रहे थे और तभी अचानक गोली चल गई।

राबिया अपने पीछे 13 और 11 साल की दो छोटी बेटियां छोड़ गई हैं। उनकी मौत से पूरे पाकिस्तान के पत्रकार सदमे में हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी आसिफा भुट्टो-जरदारी ने भी इस मामले की गहन जांच की मांग की है।

उन्होंने मीडिया में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि महिला पेशेवरों को बेहतर सुरक्षा मिलनी चाहिए।