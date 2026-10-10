तुर्की में 1 नवंबर से बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, क्या सुरक्षा के नाम पर छिन रही आजादी?

तुर्की में 1 नवंबर से 15 साल से कम उम्र के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस साल अप्रैल में एक नया कानून पास किया गया है। इस कानून के तहत, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स की उम्र की जांच करनी होगी। उन्हें बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक उपाय करने होंगे, जिसमें उम्र की पुष्टि भी शामिल है। इस पूरे कदम का मुख्य मकसद बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और उन्हें सुरक्षित रखना है।