तुर्की का मालवाहक विमान हांगकांग में हवाई पट्टी से फिसलकर समुद्र में गिरा, 2 की मौत
क्या है खबर?
तुर्की का एक मालवाहक जहाज सोमवार तड़के हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई पट्टी पर फिसल गया और समुद्र में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसा तड़के साढ़े 3 बजे हुआ है। घटना के समय विमान दुबई से उड़ान भरकर हांगकांग पहुंचा था। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि एयरएक्ट द्वारा संचालित बोइंग 747 मालवाहक विमान एमिरेट्स की उड़ान संख्या के तहत उड़ान भर रहा था।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
हवाई अड्डा प्राधिकरण हांगकांग ने बताया कि विमान जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरा, वह हवाई पट्टी से आगे निकल गया और हवाई अड्डे की परिधि के पास पानी में आंशिक रूप से डूब गया। प्राधिकरण ने बताया कि घटना के बाद हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उत्तरी रनवे बंद कर दिया गया है और दक्षिणी और मध्य रनवे चालू है। विमान में सवार चालक दल के 4 सदस्यों और एक ग्राउंड स्टाफ सदस्य को बचा लिया गया है।
जांच
हवाई अड्डे पर मौजूद 2 लोगों की मौत
हादसे में विमान में सवार सभी चालक दल सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन हादसे के समय जमीन पर खड़े एक वाहन पर सवार 2 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग के नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा कि उसने दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। घटना के समय विमान पर कोई माल नहीं था। विमान में आग लगने के भी कोई संकेत नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
समुद्र में गिरा जहाज
New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025