तुर्की का मालवाहक विमान हांगकांग में हवाई पट्टी से फिसलकर समुद्र में गिरा, 2 की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

हवाई अड्डा प्राधिकरण हांगकांग ने बताया कि विमान जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरा, वह हवाई पट्टी से आगे निकल गया और हवाई अड्डे की परिधि के पास पानी में आंशिक रूप से डूब गया। प्राधिकरण ने बताया कि घटना के बाद हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उत्तरी रनवे बंद कर दिया गया है और दक्षिणी और मध्य रनवे चालू है। विमान में सवार चालक दल के 4 सदस्यों और एक ग्राउंड स्टाफ सदस्य को बचा लिया गया है।