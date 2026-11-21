अमेरिका में व्हाइट हाउस की इजाजत बिना कांग्रेस को जानकारी नहीं देंगे ठेकेदार, राष्ट्रपति ट्रंप ने कसी लगाम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, अब संघीय ठेकेदारों को कांग्रेस को कोई भी जानकारी देने से पहले व्हाइट हाउस से मंजूरी लेनी होगी। यह खास तौर पर गोपनीय जानकारियों के लिए है। अगर वे इस नए नियम का पालन नहीं करते, तो उनके मौजूदा अनुबंध रद्द हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भविष्य में सरकारी काम मिलने पर रोक भी लग सकती है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सरकार से बाहर जाने वाली हर जानकारी पर व्हाइट हाउस की कड़ी पकड़ बनी रहे।
डेमोक्रेट्स तैयार, व्हाइट हाउस ने गवाही पर लगाई पाबंदी
यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले हैं। उन्होंने पहले ही यह वादा किया है कि वे ट्रंप प्रशासन के कामकाज की पूरी जांच करेंगे। व्हाइट हाउस ने सरकारी एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे बिना इजाजत गवाही न दें। उनका तर्क है कि कुछ जांचों में आपराधिक गतिविधि सामने आ सकती है। इसी बीच, रॉबर्ट गार्सिया जैसे डेमोक्रेटिक नेता पहले ही ट्रंप की टीम से कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी संभावित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। इससे साफ है कि आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच निगरानी और जांच को लेकर बड़ी जंग देखने को मिल सकती है।