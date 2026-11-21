यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले हैं। उन्होंने पहले ही यह वादा किया है कि वे ट्रंप प्रशासन के कामकाज की पूरी जांच करेंगे। व्हाइट हाउस ने सरकारी एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे बिना इजाजत गवाही न दें। उनका तर्क है कि कुछ जांचों में आपराधिक गतिविधि सामने आ सकती है। इसी बीच, रॉबर्ट गार्सिया जैसे डेमोक्रेटिक नेता पहले ही ट्रंप की टीम से कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी संभावित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। इससे साफ है कि आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच निगरानी और जांच को लेकर बड़ी जंग देखने को मिल सकती है।