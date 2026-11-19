आज चीन में होगी ट्रंप-पुतिन और शी की ऐतिहासिक मुलाकात

आज चीन में होगी ट्रंप-पुतिन और शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात, क्या है तीनों का एजेंडा?

लेखन गजेंद्र 09:56 am Nov 19, 202609:56 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को चीन के शेनझेन में APEC शिखर सम्मेलन के अलावा एक त्रिपक्षीय बैठक के लिए मिलेंगे। यह ऐतिहासिक घटना है, जिसमें अमेरिका-चीन और रूस के राष्ट्रपति एक साथ एक बैठक के लिए आए हैं। इससे पहले फरवरी 1945 में याल्टा में 'बिग थ्री' बैठक हुई थी, जिसमें अमेरिका-ब्रिटेन और सोवियत संघ शामिल था। तीनों राष्ट्रपति किन मुद्दों पर बात करेंगे? आइए जानें।