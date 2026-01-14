LOADING...
ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारी को फांसी देने के खिलाफ चेतावनी दी, कहा- कड़ी कार्रवाई करेंगे
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी

लेखन गजेंद्र
Jan 14, 2026
09:32 am
क्या है खबर?

ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी को आज फांसी की सजा दी जाएगी, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरानी नागरिकों को प्रदर्शन जारी रखने को कहा और बताया कि जल्द मदद आ रही है। ट्रंप ने CBS न्यूज से कहा कि उन्होंने अभी फांसी के बारे में नहीं सुना, लेकिन अगर ईरान प्रदर्शनकारी को फांसी देंगे तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा।

संदेश

आज दी जानी है 26 वर्षीय युवक को फांसी

ईरान में व्यापक सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में कई गिरफ्तारियों के बाद बुधवार को पहले प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा दिए जाने की खबर है। सरकार ने 26 वर्षीय इरफान सोलतानी को विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह तेहरान के कराज उपनगर में फरदिस के निवासी हैं। कोर्ट ने उसे 'ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का दोषी बताते हुए फांसी की सजा दी है। मानवाधिकार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है।

बयान

ट्रंप की चेतावनी का ईरान ने दिया जवाब

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'ईरानी देशभक्तों विरोध-प्रदर्शन जारी रखें। अपनी संस्थाओं पर कब्जा करें, हत्यारों-अत्याचारियों के नाम गुप्त रखें। उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदर्शनकारियों की निरर्थक हत्या रुकने तक मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ बैठकें रद्द कर दी हैं। मदद आ रही है। ईरान को फिर महान बनाना है।' पोस्ट पर ईरानी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने एक्स पर लिखा, 'हम ईरानी जनता के मुख्य हत्यारों के नाम घोषित करते हैं। ट्रंप-नेतन्याहू।'

निंदा

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में विरोध दर्ज कराया

लारीजानी ने अमेरिका और इजरायल पर हजारों लोगों की जान लेने वाली अशांति को भड़काने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने ट्रंप पर राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, इसे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में, इरावानी ने कहा कि नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की मृत्यु के लिए अमेरिका-इजरायल जिम्मेदार हैं।

समर्थन

रूस ने बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की

ईरान में अशांति के बीच उसके सहयोगी रूस ने भी बयान जारी किया और आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ किए गए आक्रमण को दोहराने के बहाने के रूप में बाहरी रूप से प्रेरित अशांति का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व की स्थिति और वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे कार्यों के विनाशकारी परिणामों के बारे में पता होना चाहिए।"

इंटरनेट

एलन मस्क की ईरान में इंटरनेट देने की पेशकश

ईरान में इंटरनेट ठप होने के बीच, अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्पेसएक्स ने अशांत देश में मुफ्त स्टारलिंक उपग्रह सेवा की पेशकश की है। ईरान में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक सदस्यता शुल्क माफ किया है, ताकि रिसीवर रखने वाले लोग बिना भुगतान के सेवा का लाभ उठा सकें और दुनिया को ईरान की जानकारी दें। यह जानकारी अमेरिकी समूह होलिस्टिक रेजिलियंस के कार्यकारी निदेशक अहमद अहमदियन ने दी, जो ईरानियों को इंटरनेट की सुविधा सुरक्षित करने में मदद करता है।

