ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारी को फांसी देने के खिलाफ चेतावनी दी, कहा- कड़ी कार्रवाई करेंगे

ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी को आज फांसी की सजा दी जाएगी, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरानी नागरिकों को प्रदर्शन जारी रखने को कहा और बताया कि जल्द मदद आ रही है। ट्रंप ने CBS न्यूज से कहा कि उन्होंने अभी फांसी के बारे में नहीं सुना, लेकिन अगर ईरान प्रदर्शनकारी को फांसी देंगे तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा।

संदेश आज दी जानी है 26 वर्षीय युवक को फांसी ईरान में व्यापक सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में कई गिरफ्तारियों के बाद बुधवार को पहले प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा दिए जाने की खबर है। सरकार ने 26 वर्षीय इरफान सोलतानी को विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह तेहरान के कराज उपनगर में फरदिस के निवासी हैं। कोर्ट ने उसे 'ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का दोषी बताते हुए फांसी की सजा दी है। मानवाधिकार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है।

बयान ट्रंप की चेतावनी का ईरान ने दिया जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'ईरानी देशभक्तों विरोध-प्रदर्शन जारी रखें। अपनी संस्थाओं पर कब्जा करें, हत्यारों-अत्याचारियों के नाम गुप्त रखें। उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदर्शनकारियों की निरर्थक हत्या रुकने तक मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ बैठकें रद्द कर दी हैं। मदद आ रही है। ईरान को फिर महान बनाना है।' पोस्ट पर ईरानी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने एक्स पर लिखा, 'हम ईरानी जनता के मुख्य हत्यारों के नाम घोषित करते हैं। ट्रंप-नेतन्याहू।'

Advertisement

निंदा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में विरोध दर्ज कराया लारीजानी ने अमेरिका और इजरायल पर हजारों लोगों की जान लेने वाली अशांति को भड़काने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने ट्रंप पर राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, इसे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में, इरावानी ने कहा कि नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की मृत्यु के लिए अमेरिका-इजरायल जिम्मेदार हैं।

Advertisement

समर्थन रूस ने बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की ईरान में अशांति के बीच उसके सहयोगी रूस ने भी बयान जारी किया और आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ किए गए आक्रमण को दोहराने के बहाने के रूप में बाहरी रूप से प्रेरित अशांति का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व की स्थिति और वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे कार्यों के विनाशकारी परिणामों के बारे में पता होना चाहिए।"