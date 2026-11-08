अमेरिका: दिवाली समारोह के दौरान कट्टरपंथियों का हंगामा, हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की

अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने घटना को 'घृणित' और 'नस्लवादी' करार दिया।

उन्होंने कहा, "इस घृणित और नस्लवादी प्रदर्शन से मैं बेहद आहत और क्षुब्ध हूं। दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और हमारे समुदाय के लोगों को इसे सुरक्षित माहौल में मनाने का अधिकार है।"

व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार अजय जैन भूटोरिया ने कहा, 'हम ऐसे नस्लवाद का विरोध करते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव स्वतंत्र रूप से मनाने के अधिकार का समर्थन करते हैं।'