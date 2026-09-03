ट्रंप बोले- होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण, हम ईरान पर किसी भी वक्त हमले को तैयार
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ तनाव बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश ईरान पर किसी भी समय फिर से हमला करने के लिए तैयार है। ओवल कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान पर तगड़ी जासूसी को लेकर भी दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के नेता बिना अमेरिका की नजर में आए बाथरूम भी नहीं जा सकते।
रॉकेट प्रणाली
ट्रंप बोले- रॉकेट प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रहा था ईरान
ट्रंप ने कहा, "आपको पता है, हमने होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी बारूदी सुरंगें हटा दीं। वे ऐसा रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे जो बारूदी सुरंगें गिरा सके। ऐसा कौन करता है? क्या आपने कभी कोई ऐसा रॉकेट बनाया है जो बारूदी सुरंगें गिराता हो? मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वे यही कर रहे थे। वे इसे बना रहे थे। यह लगभग बनकर तैयार हो गया था, इसलिए हमने इसे नष्ट कर दिया।"
हमला
ट्रंप ने कहा- जब चाहें तब हमला करने को तैयार
ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान पर जब चाहे एक और हमला करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, "कल रात बहुत भीषण हमला हुआ था और हम जब चाहें तब एक और हमला करने के लिए तैयार हैं। कल के हमलों में अमेरिका ने उनके रडार से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमने उन्हें बहुत करारा जवाब दिया है। अगर वे जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें और भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।"
होर्मुज
अब अमेरिका होर्मुज को नियंत्रित कर रहा- ट्रंप
ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अब होर्मुज जलडमरूमध्य को नियंत्रित कर रहा है।
उन्होंने कहा, "हम प्रतिदिन लाखों बैरल तेल से भरी कई नावें ला रहे हैं। हम ज्यादातर बिना किसी परेशानी के यह काम कर रहे हैं। कभी-कभार वे ड्रोन पर गोली चलाते हैं और हम उसे गिरा देते हैं। लेकिन हमारा नियंत्रण है, बहुत मजबूत नियंत्रण है। होर्मुज जलडमरूमध्य के किनारे उनके द्वारा बनाए जाने वाले सभी नए उपकरण नष्ट हो गए हैं।"
जासूसी
ईरान की हर गतिविधि पर हमारी नजर- ट्रंप
ट्रंप ने कहा, "हमने उन्हें इसे (रॉकेट प्रणाली) को बनाते हुए देखा। हम उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वे हिल भी नहीं सकते। वे बिना हमारी नजर में आए बाथरूम भी नहीं जा सकते। तो हमने यह सब देखा। हमने इसे नष्ट कर दिया। हमने कुछ और चीजें भी नष्ट कर दीं।"
वहीं, शांति समझौते की संभावनाओं के बारे में ट्रंप ने कहा, "हमने पहले ही उन्हें कई मौके दिए हैं।"