ट्रंप बोले- होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण, हम ईरान पर किसी भी वक्त हमले को तैयार

ट्रंप ने कहा, "आपको पता है, हमने होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी बारूदी सुरंगें हटा दीं। वे ऐसा रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे जो बारूदी सुरंगें गिरा सके। ऐसा कौन करता है? क्या आपने कभी कोई ऐसा रॉकेट बनाया है जो बारूदी सुरंगें गिराता हो? मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वे यही कर रहे थे। वे इसे बना रहे थे। यह लगभग बनकर तैयार हो गया था, इसलिए हमने इसे नष्ट कर दिया।"