अमेरिकी सेना ने होर्मुज से सुरक्षित निकाले 1.8 करोड़ बैरल तेल लादे 40 जहाज, जानिए कैसे
क्या है खबर?
अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से लगभग 1.8 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे 40 वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षा दी है, जो एक रिकॉर्ड है। CNN ने ऑपरेशन से परिचित 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह उच्च जोखिम वाले अभियान को काफी साहस से सफल बनाया गया। जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए अमेरिकी सेना ने महत्वपूर्ण रणनीतिक जलमार्ग के आसपास 60 ईरानी सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया था।
ऑपरेशन
कैसे सफल हुआ ऑपरेशन?
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने अभियान के दौरान होर्मुज के आसपास ईरान के हवाई रक्षा ठिकानों, रडार प्रणालियों, समुद्री संपत्तियों, बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं और संचार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।
ड्रोन हमलों की लहरों से जहाजों की सुरक्षा की और कई जहाज-रोधी क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया।
अभियान में हवाई, समुद्री और अंतरिक्ष संपत्तियों की मदद ली गई, जो जलडमरूमध्य के नियंत्रण, जहाजों की सुरक्षा और ईरान पर आर्थिक दबाव पर केंद्रित व्यापक रणनीति का हिस्सा थी।
आवागमन
सामान्य तेल प्रवाह का 90 प्रतिशत निकासी
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के पहले, प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता था।
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने बताया कि सोमवार को 1.8 करोड़ बैरल तेल का गुजरना, युद्ध से पहले के एक सामान्य दिन के तेल प्रवाह का लगभग 90 प्रतिशत है ।
अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी भी जारी रखी है और ईरानी बंदरगाहों से तेल निर्यात को रोकने का निर्देश दिया है।
तनाव
ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, हमले और जवाब
यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब अमेरिका होर्मुज के आसपास लक्ष्यों पर हमला करने को प्राथमिकता दे रहा है। उसने नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है और अब ईरान पर नए और बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है।
ईरान ने भी इसके जवाब में कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत खाड़ी देशों पर अमेरिकी ठिकानों को लगातार नष्ट कर रहा है।
होर्मुज के पास बारूदी सुरंग से जहाजों को निशाना बना रहा है।