अमेरिकी सेना ने होर्मुज से सुरक्षित निकाले 1.8 करोड़ बैरल तेल लादे 40 जहाज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिकी सेना ने होर्मुज से सुरक्षित निकाले 1.8 करोड़ बैरल तेल लादे 40 जहाज, जानिए कैसे

लेखन गजेंद्र 09:54 am Sep 03, 202609:54 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से लगभग 1.8 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे 40 वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षा दी है, जो एक रिकॉर्ड है। CNN ने ऑपरेशन से परिचित 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह उच्च जोखिम वाले अभियान को काफी साहस से सफल बनाया गया। जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए अमेरिकी सेना ने महत्वपूर्ण रणनीतिक जलमार्ग के आसपास 60 ईरानी सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया था।