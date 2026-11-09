ट्रंप ने हेगसेथ को ईरान युद्ध का सबसे अधिक जिम्मेदार बताया, लेकिन महाभियोग का बचाव किया

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अगले स्पीकर बनने की उम्मीद जताए टॉप डेमोक्रेट ने कहा कि वह हेगसेथ पर महाभियोग के लिए पूरी मंजूरी देंगे।

न्यूयॉर्क के कांग्रेसी हकीम जेफ्रीस ने ABC को बताया कि हेगसेथ ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया, और ईरान में लापरवाही भरे और महंगे युद्ध को अंजाम दिया।

जेफ्रीस ने कहा, "मैं हेगसेथ प्रस्ताव पर पूरी तरह सहमत हूं और डेमोक्रेट्स कांग्रेस में लौटने पर चर्चा करेंगे।"