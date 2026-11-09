ट्रंप ने हेगसेथ को ईरान युद्ध का सबसे अधिक जिम्मेदार बताया, लेकिन महाभियोग का बचाव किया
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा सचिव (युद्ध सचिव) पीट हेगसेथ को ईरान युद्ध का सबसे अधिक जिम्मेदार बताया और उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही का बचाव किया। उन्होंने एक साक्षात्कार में महाभियोग की मांग वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों को उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान का श्रेय दिया था, उनमें से एक को क्यों हटाया जाना चाहिए। ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ अपने प्रशासन की सैन्य कार्रवाई का बचाव भी किया।
युद्ध
ट्रंप ने हेगसेथ को लेकर क्या कहा?
ट्रंप ने कहा, "हमने इजरायल और मध्य पूर्व को बचाया। अगर हमने उन्हें ईरान से नहीं बचाया होता, तो भी इजरायल नहीं होता और हम उन लोगों में से एक के साथ क्या करने जा रहे हैं जो युद्ध के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे, हम उन पर महाभियोग चलाना चाहते हैं।"
उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है और उसे परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है।
तैयारी
डेमोक्रेट्स कर रहे तैयारी
अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अगले स्पीकर बनने की उम्मीद जताए टॉप डेमोक्रेट ने कहा कि वह हेगसेथ पर महाभियोग के लिए पूरी मंजूरी देंगे।
न्यूयॉर्क के कांग्रेसी हकीम जेफ्रीस ने ABC को बताया कि हेगसेथ ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया, और ईरान में लापरवाही भरे और महंगे युद्ध को अंजाम दिया।
जेफ्रीस ने कहा, "मैं हेगसेथ प्रस्ताव पर पूरी तरह सहमत हूं और डेमोक्रेट्स कांग्रेस में लौटने पर चर्चा करेंगे।"