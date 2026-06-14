ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे

डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान के साथ आज शांति समझौता होगा, ईरान ने कहा- तारीख तय नहीं

लेखन आबिद खान 09:32 am Jun 14, 202609:32 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते पर रविवार यानी 14 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'समझौते पर कल (रविवार) हस्ताक्षर होने वाले हैं। ऐसा होते ही होर्मुज जलडमरूमध्य सभी के लिए खुल जाएगा।' हालांकि, ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि समझौते पर आज हस्ताक्षर नहीं होंगे। ये बयान ऐसे वक्त सामने आए हैं, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे के भीतर समझौता होने की बात कही थी।