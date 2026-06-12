होर्मुज खुलेगा, प्रतिबंधों में राहत और सैनिकों की वापसी; अमेरिका-ईरान समझौते की बड़ी बातें

सेना की वापसी

ईरान के आसपास से हटेगी अमेरिकी सेना

ब्लूमबर्ग के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण रियायतों में से एक ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अमेरिकी सेना और सैन्य संपत्तियों को वापस लेने की सहमति है। रिपोर्टों के अनुसार, यह कदम अमेरिका की क्षेत्रीय नीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा और ईरान की सीमाओं के पास अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को कम करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। इसके अलावा दोनों देश युद्धविराम को और 60 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत होंगे।