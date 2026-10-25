ट्रंप बोले- ईरान पर 'शायद कल' हमला कर सकते हैं, 'शानदार और बड़ा' समझौता भी संभव

पश्चिम एशिया में अपनी सरकार की रणनीति का समर्थन करते हुए ट्रंप ने कहा, "हमने शानदार काम किया है। हमारी नौसेना और सेना ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने ईरान के सभी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। 259 जहाज समुद्र में डूबे हुए हैं। उनके पास अब सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बची है।"

ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित न कर सके।