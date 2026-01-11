डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले की योजना बताई गई, इजरायल भी अलर्ट; जानें ताजा घटनाक्रम

ईरान में करीब 2 हफ्ते से चल रहे प्रदर्शन धीरे-धीरे उग्र होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद की बात कहकर अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। खबर ये भी है कि ट्रंप को अधिकारियों ने ईरान में संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बताई है। अगले कदम पर ट्रंप को अंतिम फैसला लेना है। दावा है कि ईरान में अब तक कम से कम 72 लोग मारे गए हैं।

योजना ईरान पर लक्षित और सीमित कार्रवाई कर सकता है अमेरिका- रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि, ट्रंप ने अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है, तो सीमित हमलों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मौजूदा विकल्पों में ईरान की सुरक्षा सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई शामिल हैं, जिनमें तेहरान स्थित ठिकाने भी शामिल हैं।

इजरायल इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की बात समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इजरायली सुरक्षा बैठक में भाग लेने वाले 3 अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इजरायल ईरान में अमेरिका द्वारा संभावित कार्रवाई को लेकर कमर कस रहा है। एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि बीते दिन इजरायले के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बात की थी। इसमें ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना के बारे में चर्चा हुई।

बयान ट्रंप बोले- हम मदद को तैयार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ईरान शायद पहले कभी इतनी आजादी की ओर नहीं देख रहा है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है!!!' इससे पहले ट्रंप ने कहा था, 'मुझे लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में लोगों ने शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मैंने कहा है कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारेंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे। हम उन्हें वहां मारेंगे, जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा।'

ईरान ईरान बोला- हमला हुआ, तो अमेरिका-इजरायल को निशाना बनाएंगे ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कुलीबाफ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते उस पर हमला करता है, तो अमेरिकी सेना और इजरायल उनके वैध लक्ष्य होंगे।" ईरानी संसद में प्रदर्शनों को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें सांसदों ने 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लगाए। इससे पहले ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी थी।