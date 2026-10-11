पुतिन शांति के लिए तैयार, जेलेंस्की बने रोड़ा: ट्रंप के दावों से गरमाई यूक्रेन की जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में शांति के लिए बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि रूसी नेता ने हाल ही की एक बातचीत में उन्हें यह बात कही थी। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमीर जेलेंस्की पर समझौता न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2022 में रूस के हमले के बाद से जेलेंस्की ने कोई चुनाव नहीं कराया है।