यशस्वी जायसवाल के विकेटकीपिंग करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, बोले- यह मजाक, बल्लेबाजी पर दें ध्यान

जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जब मैंने यह सुना तो मुझे खुद हैरानी हुई। अगर आपने बचपन से विकेटकीपिंग नहीं की है तो यह काम करना बेहद मुश्किल है। सबसे पहले यह काफी मेहनत का काम है। इसके अलावा अगर वह विकेटकीपिंग शुरू भी करते हैं तो उनके लिए जगह कहां है? ईशान किशन, संजू सैमसन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। मुझे यकीन है वह सफेद गेंद के क्रिकेट में ऐसा करना चाहते हैं।"