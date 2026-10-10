दिल्ली हिंसा मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दंगा भड़काने का दोषी करार

दिल्ली हिंसा: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दंगा भड़काने का दोषी करार, 12 अन्य आरोपी बरी

लेखन भारत शर्मा 04:41 pm Oct 10, 202604:41 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में दंगा भड़काने, उकसाने और आगजनी करने का दोषी करार दिया है। हालांकि, अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में अन्य 12 सह-आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में अंतिम बहस 16 नवंबर को होगी।