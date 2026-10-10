जोधपुर में आयोजित 'तरंग शक्ति' में अभ्यास में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

जोधपुर में 'तरंग शक्ति' में गरजे आधुनिक लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 03:58 pm Oct 10, 202603:58 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर में आयोजित हो रहे सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' के मुख्य कार्यक्रमों में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। 'साझेदारी में शक्ति' थीम पर आधारित इस ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास का आयोजन 26 सितंबर से 12 अक्टूबर, 2026 तक किया जा रहा है, जिसमें भारत समेत दुनिया के 8 प्रमुख देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इसमें अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान चर्चा का केंद्र रहा।